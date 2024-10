Rio Granjeiro, no Crato, vai passar por requalificação com objetivo de controlar enchentes

O canal do Rio Granjeiro, localizado no município do Crato, a 538,53 km de Fortaleza, passará por uma requalificação que abrangerá a drenagem e a pavimentação da área urbana da cidade. As obras, que tiveram um investimento de R$ 104 milhões, devem ser concluídas em aproximadamente dois anos.

"O objetivo principal dessa requalificação é controlar as grandes enchentes que acontecem atualmente. Outro objetivo são as passarelas, marginais e vias para que a população utilize o canal com segurança", destacou Ilo Santiago, superintendente adjunto de rodovias da Superintendência de Obras Públicas (SOP), em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa terça-feira, 1º.