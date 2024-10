MEC anuncia investimentos para construção de novo hospital veterinário no Crato

A previsão de entrega do Hospital Veterinário Universitário do Cariri (Hovet) é novembro de 2026. Recursos são oriundos do Novo PAC

Um novo hospital veterinário público será construído no Crato até 2026, com investimentos do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, R$ 9,3 milhões serão repassados pela União à Universidade Federal do Cariri (UFCA) para a primeira etapa da construção do Hospital Veterinário Universitário do Cariri (Hovet).

O anúncio foi feito pelo secretário de Educação Superior, Alexandre Brasil, e pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, na manhã desta terça-feira, 1º. Os recursos são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).