Infestação de pombos preocupa frequentadores de praça no Crato

Yago destaca que as fezes dos pombos podem transmitir doenças como criptococose, histoplasmose e clamidiose, que afetam seres humanos, principalmente por meio da inalação de poeira contendo fezes secas. Essas infecções podem causar complicações respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa.

Segundo o repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, os pombos se adaptaram facilmente à praça, especialmente em decorrência da abundância de alimentos e da ausência de predadores naturais. No local, é possível ver fezes de pombo espalhadas por bancos, calçadas e monumentos , comprometendo não apenas a limpeza do espaço, mas também a saúde pública.

Frequentadores e comerciantes da praça Cristo Rei, um dos principais pontos de lazer no Centro do Crato , que fica a 538,53 quilômetros (km) de Fortaleza, reclamam da intensa infestação de pombos no local. O ambiente chega a ter até 50 pombos, e a presença desses pássaros vem gerando preocupação sanitária.

A praça também serve como terminal rodoviário, recebendo um grande fluxo de pessoas diariamente. Comerciantes da área expressam descontentamento com a situação, afirmando que a sujeira deixada pelas aves afeta a imagem do local e prejudica o fluxo das pessoas no ambiente.



A rádio O POVO CBN Cariri procurou as secretarias de saúde e do meio ambiente do Crato sobre a infestação dos pombos. A reportagem questionou se já houve registro de doenças devido aos pombos e quais ações são feitas para garantir a saúde da população e o controle da população de aves. A matéria será atualizada, caso as demandas sejam respondidas.