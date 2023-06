Crato Ptero 2023: simpósio internacional aborda estudo de pterossauros e ética paleontológica

O estudo dessas espécies, o Araripe e as perspectivas éticas dessa produção científica foram temas discutidos por membros do comitê organizador do evento em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri

O 9º Simpósio Internacional de Pterossauros, evento que deve reunir a comunidade científica na área de paleontologia na cidade do Crato, começou nessa quarta-feira, 21. O simpósio vai até sábadoo, 24 de junho, e tem na programação palestras, discussões, visitas de campo e visitas a espécimes.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio O POVO CBN Cariri, a paleontóloga Juliana Sayão e o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Alexandre Kellner, discutiram o simpósio e as perspectivas para os fósseis na região do Araripe. Ambos fazem parte do comitê organizador do evento.

Para Juliana Sayão, presidente do comitê, o Crato Ptero 2023, como foi batizado o simpósio, é uma oportunidade não só de discutir ciência, mas de trazer os pesquisadores à região do Araripe para que entendam de onde são originados fósseis amplamente estudados no exterior e para que sejam discutidas as boas práticas paleontológicas ditadas pela legislação brasileira.

Segundo Sayão, praticamente todos os estudos que são feitos em pterossauros utilizam os fósseis do Araripe como modelos, não somente por causa da quantidade desses materiais, mas do seu bom estado de preservação. Ela explicou que o Araripe tem uma condição especial de preservação, uma vez que muitos fósseis são preservados em três dimensões.

A partir disso, ela afirmou que é muito comum ver estudos sobre pterossauros para além da sistemática e da taxonomia, mas também utilizando-o para compreender como era o voo desses animais, dentre outros aspectos.

“A gente tem aqui na região do Araripe asas preservadas, a parte que não é rígida dos ossos. A gente tem cristas nos crânios, moles, preservadas. É comum a gente ver estudos sobre histologia, que a gente vê a microestrutura do osso, e falar várias coisas sobre o tipo de vida daquele animal que está extinto”, disse a paleontóloga.

Além da relevância do Araripe no estudo das espécies, outro tópico em discussão no evento é a ética dos estudos paleontológicos desenvolvidos no exterior com os fósseis brasileiros, com destaque para o caso do dinossauro Ubirajara, que retornou ao Ceará na última semana após ser contrabandeado e passar 30 anos na Alemanha.

Na visão de Alexandre Kellner, o retorno do fóssil se deve ao apelo popular e ao trabalho da Sociedade Brasileira de Paleontologia, mas principalmente porque o trabalho referente ao dinossauro foi retirado de publicação.

“Neste momento, existe um outro exemplar de planta que acabou de ser descrito e está novamente depositado na Alemanha, mas o que incomoda é que tem a assinatura de trabalho de pessoas que sabem melhor”, relatou o acadêmico. Para ele, a solução ao problema é que a Sociedade Brasileira de Paleontologia solicite a remoção do trabalho, como aconteceu com o Ubirajara, e a publicação de uma errata.

Confira o cronograma do Crato Ptero 2023

22 de junho (quinta-feira)

9h – J. W. Huston – “Marcas De Mordida Associadas Com Material De Pterossauro Do

Kem Kem De Marrocos” (Hotel)

9h20min – A. M. Heredia “Um Novo Local de Rastreamento de Pterossauro Cenomaniano do Norte Oeste da Patagônia, Argentina”

9h40min – E. V. De Araújo “Análise Paleohistológica Quantitativa em Caiuajara

Dobruskii (Tapejarinae) Corrobora a Endotermia em Pterosauria”

10h – Intervalo

10h30min – B. Holgado “Uma Reconstrução 3d Do Sistema Pulmonar De Sacos De Ar Do

Anhangueridtropeognathus Mesembrinus”

10h50min –R. Buchmann “A Distribuição de Tensão em Resposta a Cargas no Pescoço do Anhanguera Piscator (Pterodactyloidea: Anhangueridae)”

11h10min – M. B. Habib “Mecânica Cervical Em Pterossauros”

11h30min – Intervalo Para Almoço

13h30min – Seção De Pôster

16h30min – Mesa De Discussão – F. R. Costa, M. B. Habib “Biomecânica Em Pterosauria”

19h – Happy Hour - Pau D'arco Pizzaria E Churrascaria

(Avenida Pedro Felício Cavalcante S/n – Caminhada

Distância Do Hotel)

23 de junho (sexta-feira)

9h – R. V. Pêgas “Comentários Sobre O Espécime Iwaki Tupuxuara E O

Taxonomia Dos Thalassodromidae” (Hotel)

09h20min – B. Holga “Um Termo Complicado Para Um Bando De Pterodactilóides: O Que

Realmente São Os Ornitoqueirídeos?”

9h40min – S. Antonietto “O Papel dos Pterossauros da Formação Romualdo,

Brasil, como Mesopredadores, com Base em Resultados De Mercúrio

Bioacumulação Através Da Teia Paleo-trófica”

10h – Intervalo Para Café

10h30min – R. R. C. Duque “Espécimes De Pterossauros Da Formação Romualdo (Baixa

Cretáceo, Bacia Do Araripe, Brasil) com Proveniência”

10h50min J. M. Sayão“Pterossauros Na Antártida: As Ocorrências São Raras Ou

Enviesado?"

11h10min – A. W. A. Kellner “A Reabertura Do Museu Nacional/UFRJEm 2026 –

E Agora?"

11h30min – Intervalo Para Almoço

13h30min – Seção De Pôster

16h – Painel De Discussão – D. W. Naish, J. M. Sayão “Pterossauros E A Popularização Da Ciência”

19h – Happy Hour no Monarca Lounge Bar

(Avenida Pedro Felício Cavalcante 1744)

24 de junho (sábado)

7h – Passeio 2 – Geoparque Araripe

8h – Minas “pedra-cariri” Formação Crato (Nova Olinda)

11h – Santana Do Cariri

12:00 – Intervalo De Almoço

Restaurante Pontal Da Santa Cruz

(Geossítio Pontal Da Santa Cruz)

14h – Escavação “café Das Antigas” Formação Romualdo (Crato)

16 – Viagem De Campo 2 Retorno

19h – Happy Hour

Festa De Encerramento Com Forró Ao Vivo



Serviço Crato Ptero 2023

As inscrições para estudantes e profissionais nacionais e estrangeiros é realizada por meio do site do evento.