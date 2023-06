Más condições em estrada dificultam trânsito de moradores em distrito no Crato

Más condições nas estradas que dão acesso ao Sítio da Toca e ao Sítio Corrente Pequeno, na zona rural cratense, vem dificultando o deslocamento da população do distrito de Monte Alverne à cidade do Crato. As reclamações se agravaram quando as máquinas que estavam no local foram retiradas e deslocadas para realizar um serviço de urgência em outro local.

Operação tapa-buracos: 86 vias são recuperadas em Fortaleza após quadra chuvosa; CONFIRA

Sobre a situação, o secretário de Infraestrutura do Crato, Italo Samuel Gonçalves, afirmou em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri que as máquinas devem retornar em breve e que, durante esta semana, o trecho será visitado por técnicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Técnicos irão fazer uma visita para identificar os trechos, para ver o que precisa ser realizado, qual o material utilizado para que a gente possa restabelecer o tráfego e melhorar a via de acesso para aquela comunidade”, garante o secretário.

Segundo ele, o município do Crato vem realizando a recuperação das estradas, muitas das quais foram danificadas pelas chuvas que, em 2023, tiveram um volume maior que no ano anterior.

El Niño pode influenciar quadra chuvosa de 2024 no Ceará; entenda fenômeno



Com o período chuvoso, as vias de acesso ao Sítio da Toca e ao Sítio Corrente Pequeno, que não são asfaltadas, ficam enlameadas, fazendo com que os moradores tenham que escavar para ter acesso à cidade. Os problemas de estrutura têm dificultado também o deslocamento das crianças à escola.

O problema foi colocado pelo vereador Alex Saraiva, do PSB, durante sessão ordinária da Câmara legislativa do Crato nessa segunda-feira, 5 de junho. Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o vereador afirmou que essa é uma demanda cobrada constantemente pela população.

De acordo com ele, os vereadores, por diversas vezes, buscaram a prefeitura para cobrar a melhoria da estrada.

“É um direito que cada um tem de reivindicar as melhorias para as suas comunidades e reivindicar aquilo que é realmente necessário, sobretudo a saúde, educação e assistência social. Essa reclamação que foi feita, inclusive, circulou vídeos nas redes sociais, é que estradas no distrito de Monte Alverne estariam sendo feitas pela população enquanto deveriam ser feitas pelo Poder Público”, diz Saraiva.

Ele também afirma que esteve com o secretário de Infraestrutura e foi informado de que há um compromisso tanto do prefeito, Zé Ailton (PT) quanto do secretário para que essas máquinas voltem para a comunidade.

“Nós vamos buscar um cronograma para que sejam feitas essas estradas tanto de Monte Alverne quanto da Serra e de outros distritos que estão nos cobrando”, garante Saraiva.

Também no Crato, dois trechos no distrito de Santa Fé devem passar por piçarramento, um localizado entre os sítios de Baixa do Maracujá, Santo Antônio e Cruzeiro e outro que liga o Sítio Valentim e o Sítio Riacho Fundo. O vereador Alex Saraiva afirma que isso é fruto de uma reivindicação popular para a qual foram aportados recursos na ordem de R$ 1 milhão.



Com informações do repórter Yago Pontes/ rádio O POVO CBN Cariri