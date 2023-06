Juizado de violência doméstica é inaugurado em fórum no Crato

Local passou por reforma, com investimento de mais de R$ 6,2 milhões. Além do Juizado, estrutura do Fórum Desembargador Hermes Parahyba ganhou Núcleo Permanente de Apoio às Comarcas do Interior

O Fórum Desembargador Hermes Parahyba, localizado no município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza, foi reinaugurado na manhã dessa segunda-feira, 6. A estrutura do equipamento foi ampliada e passa a contar com um novo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de um Núcleo Permanente de Apoio às Comarcas do Interior. A reforma teve um investimento de mais de R$ 6,2 milhões.

“A maior proposta [da estrutura] é qualificar o trabalho daqueles operadores do Direito e também dar qualidade ao atendimento das pessoas, que afinal são o nosso público e para que existe o judiciário: prestar serviços judiciais a população”, disse Abelardo Benevides, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri.

“Essa reinauguração está inserida dentro das comemorações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, nós teremos uma vasta programação durante todo o ano. Não só de inaugurações, mas também de eventos culturais, de toda natureza”, acrescentou ele.

O fórum também ganhou uma sala para depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de crimes de violência. Outra novidade é um fraldário e um espaço para amamentação.

Segundo a Gerência de Engenharia e Arquitetura do TJCE, foram investidos R$ 6.278.352,02 para a execução da reforma.