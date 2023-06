Spaece 2022: 374 escolas tiveram nível Nota 10, nenhuma em Fortaleza

A rede municipal de Fortaleza não conseguiu nenhuma escola em nível da premiação Escola Nota 10. Ao todo, 374 escolas foram escolhidas com base nos resultados da alfabetização ao término do 2º ano, e das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, ao final do 5º e 9º anos, a partir de informações do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece).

Os dados foram divulgados pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pela secretária de educação, Eliana Estrela, nesta terça-feira, 20. O Spaece 2022 avaliou 293.825 estudantes distribuídos em 3.840 escolas municipais e estaduais, mas a premiação da Nota 10 abrangeu menos unidades e municípios, com Fortaleza disputando apenas no 2° e no 5º ano.

Sobre o assunto Spaece 2022: desempenho de alunos melhora, mas não supera pré-pandemia

Após dois anos suspenso, Spaece volta a ser aplicado nas escolas públicas do Ceará

Spaece 2022: avaliação de alunos da rede pública começa no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para atingir esse nível de Escola Nota 10, as unidades devem atender aos seguintes critérios: ter, no momento da prova, pelo menos 20 alunos matriculados na série e avaliados, além de ter, no mínimo, 90% de participação de alunos.

No 2º ano, a pontuação deve ficar entre 8,5 e 10, enquanto para 5º e 9º ano deve ficar entre 7,5 e 10,0, em Português e Matemática. Foram avaliadas 995 instituições, das quais 374 foram agraciadas em 148 municípios.

Titular da educação, Eliana Estrela avaliou que o resultado precisa se visto "no todo" diante do histórico da educação em Fortaleza. "Nós precisamos avaliar o todo, não não só a parte da Capital não ter tido na escola nota 10, mas olhar o quanto avançou. Se você olhar um pouco para trás, Fortaleza também não tinha um resultado tão bom e, aos poucos, vem conseguindo bom resultado", disse no evento.

Ela destaca que Fortaleza precisa lidar com uma uma grande demanda de alunos e é preciso de "um trabalho rotineiro". "É um resultado que não pode ser também tão rápido, nós trabalhamos com muitas crianças e com muitos jovens. Isso é um trabalho que tem que ser rotina, tem que ser ali todo dia isso vem sendo investido em todos os municípios", ressaltou.

Veja os resultados da Escola Nota 10

2º ano

Premiadas: 150 escolas em 65 municípios

Avaliadas: 115 municípios com 556 escolas avaliadas

Veja unidades

5º ano



Premiadas: 150 escolas em 56 municípios



Avaliadas: 101 municípios com 365 escolas avaliadas

Veja unidades

9º ano



Premiadas: 74 escolas em 27 municípios



Avaliadas: Todas que foram premiadas

Veja unidades