Explosão de botijão de gás deixou três feridos em restaurante no Crato

O acidente aconteceu no bairro Centro do Crato e danificou parte da cozinha do local

Um botijão de gás de cozinha explodiu e causou um incêndio em um restaurante no Centro da cidade do Crato, a 502,3 km de Fortaleza, deixando três pessoas feridas na manhã da última segunda-feira, 8 de março. Chamas foram contidas pela população com extintores de incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado ao local para combater o fogo e realizou também o rescaldo. Com o ocorrido, a cozinha ficou parcialmente destruída e foram observados danos ao teto e às paredes do local.

“Em um horário desse, de circulação, com várias pessoas se alimentando aqui e passando aqui, uma ocorrência com gás se torna uma ocorrência complicada,” relatou o Capitão Humberto Júnior, do Corpo de Bombeiros, ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

O botijão, que estava instalado na cozinha do estabelecimento, explodiu enquanto o almoço estava sendo preparado. O proprietário do restaurante e duas funcionárias ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O estado de saúde das vítimas não foi confirmado.

A recomendação é que estes equipamentos não sejam colocados em ambientes fechados. Em casos de vazamentos, é orientado deixar o local e acionar o Corpo de Bombeiros. Além disso, registro e mangueira de gás devem ser trocados a cada cinco anos de uso.

Entre janeiro de maio deste ano, 678 ocorrências com gases foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros no Ceará.