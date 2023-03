Cearense é nomeado novo bispo da Diocese de Salgueiro, em Pernambuco

Monsenhor José Vicente, de 65 anos, é natural do Crato, no Cariri, onde dedicou 29 anos de sua vida como presbítero da igreja católica

O padre cearense José Vicente Pinto de Alencar Silva foi nomeado pelo papa Francisco como o novo bispo da Diocese de Salgueiro, em Pernambuco. Natural do distrito de Santa Fé, no Crato, região do Cariri, dedicou 29 anos de sua vida como sacerdote da Diocese do Crato.

A nomeação saiu nessa quarta-feira, 29. No momento, monsenhor José Vicente exerce a função de pároco da paróquia Nossa Senhora da Penha, cura da Sé Catedral Nossa Senhora da Penha e vigário-geral.

Com a transferência de dom Magnus Henrique Lopes para a diocese do Crato, em janeiro de 2022, a Diocese de Salgueiro encontrava-se vacante, ou seja sem um bispo nomeado para o clero. Até então, a igreja de Salgueiro estava sob os cuidados do padre José Gilson da Costa, que atuou como administrador diocesano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB) publicou uma carta de saudação, manifestando votos de felicidade pela nomeação do monsenhor como bispo auxiliar para servir na igreja em Salgueiro.

“Que como o Santo Padre, o monsenhor se deixe marcar pelas surpresas de Deus neste tempo em que foi enviado em missão para a igreja particular de Salgueiro. Que o nosso Deus, que nos amou tanto, lhe cubra de bênçãos neste seu novo ministério e nos faça entender que é ‘o amor que dá perfeição às nossas obras’”, diz a carta assinada pela comissão que preside a CNBB.

Sobre o assunto Hospitalizado, papa Francisco cancela audiências de quinta-feira

Tags