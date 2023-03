Dois homens são presos por roubo de celulares no Crato

A identificação dos suspeitos se deu com imagens de uma câmera de segurança que registrou o ocorrido

Dois homens foram presos suspeitos de cometerem o crime de roubo no Crato, na região do Cariri. A ação, que aconteceu em uma operação rápida do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar, foi registrada na tarde dessa quarta-feira, 29. Oito aparelhos roubados foram recuperados.



Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe foi informada sobre os crimes por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A partir disso, as buscas pelos envolvidos iniciaram. A identificação dos suspeitos se deu com imagens de uma câmera de segurança que registrou o ocorrido.



Com ficha criminal por uso de drogas, receptação, furto de veículo, crime de trânsito e roubo a pessoa, José Wellington Arruda Barros, de 24 anos, foi capturado ao transitar em uma motocicleta, que também constava como roubada no sistema da polícia. O outro envolvido, Cícero Edvandson Silva de Alencar, também de 24 anos, estava em posse dos aparelhos roubados.

José Wellington e Cícero Edvandson foram levados para a Delegacia Regional de Crato, onde receberam autuação em flagrante por roubo a pessoa. Agora, eles se encontram à disposição da Justiça. Os aparelhos roubados e a motocicleta também foram levados a delegacia, onde os procedimentos necessários para a devolução aos donos serão realizados.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Crato:(88) 3102-1285



