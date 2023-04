Polícia apreende 17 quilos de maconha em Crato

Policiais militares do do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) apreenderam 17,215 quilos de maconha na tarde dessa sexta-feira, 24, em Crato (Cariri Cearense). A apreensão ocorreu no bairro Seminário, no momento em que os PMs realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo.

Conforme a assessoria de comunicação da PM, a equipe percebeu indivíduos em "atitudes suspeitas", que, ao verem a composição, fugiram por um matagal no fim da rua 25 de Dezembro. Ninguém foi preso.

"Ao percorrerem a trilha por onde os suspeitos fugiram, os militares encontraram o balde que estava parcialmente enterrado", afirma a PM. "Ao retirá-lo, a droga, que possivelmente pertencia aos suspeitos, foi localizada no interior dele", informa a assessoria.

O entorpecente foi encaminhado à Delegacia Regional de Crato, que instaurou inquérito para investigar o caso.

Neste ano, até março, 1.378,11 quilos de entorpecentes foram apreendidos pelas forças de segurança no Ceará, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Desse total, 1.150,47 quilos eram de derivados da Cannabis, como maconha e haxixe. No ano passado, ao todo, 5.684,21 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

