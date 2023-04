Caminhão com 40 kg de drogas que partiu de São Paulo é apreendido no Crato

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apreendeu, nessa quinta-feira, 27, um caminhão que transportava 40 quilos de drogas no município do Crato, a 502,3 quilômetros de Fortaleza. Dois suspeitos foram presos em flagrante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caminhão havia saído de Guarulhos, em São Paulo, e seguia para Juazeiro do Norte. Após investigação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (Nuccor) da Delegacia Regional do Crato, os policiais localizaram o veículo na BR-122 e realizaram a abordagem.

No total, os agentes apreenderam duas caixas contendo 37 tabletes de maconha pesando 37 quilos e 380 gramas e dois tabletes de cocaína pesando 2 quilos e 150 gramas.

Os policiais identificaram o galpão onde a droga seria recebida e foram até o local. Após campana, dois homens - identificados como Thiago Bessa da Silva, de 22 anos, e José Hélio de Freitas, de 32 anos, foram presos em flagrante.

Na residência de Hélio, os agentes também apreenderam 650 gramas de cocaína, aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico.

Os dois homens foram conduzidos para a unidade policial do município e foram autuados pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

