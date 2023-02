Funcionários de hospital em Crato relatam não receber salários desde novembro

Trabalhadores da Casa de Saúde São Miguel, hospital particular na cidade do Crato, a 502,3 km da capital cearense, procuraram o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde no Ceará (Sindsaúde) para denunciar a falta de pagamento integral do seu salário desde novembro do último ano. Pelo menos 50 funcionários da área da saúde alegam a irregularidade.

Os profissionais também relatam que têm condições de trabalho inapropriadas e não receberam o 13º salário, previsto na Constituição Federal. Além disso, trabalhadores do período noturno não estariam recebendo alimentação devida.

O assessor do Sindsaúde, Rafael Lopes, informou à rádio CBN Cariri que a categoria tem enfrentado problemas como estes há mais de três anos, e muitos trabalhadores temem sofrer repressão pela empresa ao procurar o suporte sindical.

Segundo ele, todos os profissionais são afetados pela irregularidade, especialmente aqueles de nível técnico, médio e fundamental.

“Nós temos relatos de profissionais que estão passando necessidade, estão com fome, não conseguem suprir as suas necessidades básicas, nem suas e nem de seus familiares e não conseguem pagar suas contas em decorrência de um trabalho que não está sendo ressarcido", disse Rafael em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho.

No ano passado, trabalhadores da Casa de Saúde São Miguel também reivindicaram o pagamento do salário do mês de agosto e denunciaram atrasos no pagamento de salários no mês de outubro.

O POVO ligou para o hospital para ter mais informações sobre a razão do atraso dos salários, mas não havia ninguém disponível para falar sobre o assunto, até o momento da publicação desta matéria.

