Jovem que estava desaparecida é encontrada morta em cova rasa no Crato

Uma jovem de 18 anos, identificada como Tamyres Lima, foi encontrada morta nessa terça-feira, 31, no município do Crato (Cariri Cearense). Tamyres, que estava desaparecida desde sexta-feira, 27, foi encontrada em uma cova rasa.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Tamyres é assassinada. As imagens mostram ela cercada por várias pessoas e sendo violentamente agredida. No começo do vídeo, ela aparece sendo golpeada na cabeça, por um homem, com o que aparenta ser uma faca. O crime ocorre em uma região de mata.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional do Crato investiga o caso. Até o dia último dia 23, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 21 mulheres haviam sido mortas no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Quatro suspeitos de participação em triplo homicídio no Crato são capturados

Três pessoas são mortas a tiros no Crato enquanto dormiam

Suspeito de roubo e furto no Crato com extensa ficha criminal é preso

Tags