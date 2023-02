Ministério Público quer criar programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes no Crato

Um procedimento administrativo para a criação de um programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes no município do Crato foi instaurado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O projeto, chamado de Minha Cidade Minha Vida, é amparado pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caopij), tocado pelo organismo público.

De acordo com o MPCE, o programa visa a incentivar membros da administração pública a concretizarem políticas assistencialistas. Crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de serem adotadas ou de encontrarem amparo no meio familiar são os alvos do Minha Cidade Minha Vida.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da CBN Cariri, o procurador geral adjunto do município do Crato, Rennan Xenofonte, sublinha o teor estimulador da ação. “Trata-se de um incentivo aos gestores para a criação de um programa de apadrinhamento para crianças e adolescentes que tenham extrema dificuldade de reinserção em outras famílias”.

O MPCE afirma que a Secretaria Municipal de Assistência Social do município deve estabelecer uma data para a instalação de seminário para que o tema possa ser tratado. Uma data para a sua instauração deve ser informada ao organismo público no prazo de 10 dias.

