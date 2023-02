Chuva, ventos e raios deixam moradores no Crato sem energia por quatro dias

Os moradores do Sítio Santa Rosa, a 11 km do Centro do município do Crato, somaram quatro dias sem energia elétrica. Após diversas denúncias de que a Enel, responsável pelo fornecimento, não resolvia o problema, os moradores do local relataram prejuízos. A Enel afirmou que as chuvas, os ventos fortes e os raios que atingiram a região nos últimos dias causou a interrupção. A região ficou sem energia elétrica de quinta-feira, 2, até essa segunda-feira, 6.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da Rádio CBN Cariri, a moradora Maria Francisca explicou que uma equipe da Enel chegou a ir até o local, mas não houve solução.

“Aqui abaixo da Igreja São José, desde quinta-feira, dia 2 de fevereiro, às 22 horas da noite, que a gente liga e eles [técnicos da Enel] dizem que vêm e não vêm. Aí ontem eles ajeitaram tudo lá em cima e aqui eles não vieram. A gente quer que dêem um jeito, né? Porque na hora de pagar é bom, se não pagar, eles vêm e cortam”, conta Maria Francisca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ela, a situação gerou transtornos, como apodrecimento de alimentos que deveriam ficar armazenados na geladeira. “A gente exige que eles venham colocar, porque nem celular a gente carrega, pra isso precisa pôr na casa do vizinho, e as poucas misturas que a gente pode comprar se estragaram”, diz a moradora.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informa que as chuvas com ventos fortes e descargas atmosféricas que atingiram a região do Crato nos últimos dias afetaram a rede elétrica, danificando equipamentos e causando falta de energia.

Conforme a empresa, as equipes trabalhando em campo foram reforçadas com o objetivo de diminuir o impacto para o cliente. Além disso, a distribuidora acrescenta que o fornecimento foi completamente normalizado no Sítio Santa Rosa. Sobre raios, a Enel Ceará comunica que entre os dias 1º e 3 de fevereiro, mais de 1.530 descargas atmosféricas atingiram a macrorregião do Cariri.



Os moradores entrevistados na matéria informaram que o problema de falta de abastecimento de energia elétrica foi resolvido na tarde desta segunda-feira, 6.

Sobre o assunto Proposta de reajuste médio da tarifa de energia da Enel Ceará é de 2,28%

Enel rebate relatórios e diz manter investimentos mesmo com venda

Deputados do Ceará querem abrir CPI em 2023 para investigar Enel

Tags