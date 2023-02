Casal é preso suspeito de matar jovem encontrada em cova rasa no Crato

Investigação aponta que vítima foi morta por ter envolvimento com grupo criminoso rival ao dos assassinos. Demais partícipes do crime são procurados

Um casal foi preso nesta quinta-feira, 2, suspeito de envolvimento na morte de Tamyres Lima, de 18 anos, cujo corpo foi encontrado nessa terça-feira, 31, em uma cova rasa, no município do Crato (Cariri Cearense). Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, conhecido como "Davi" ou "BH", de 23 anos; e Raisha Bruna Matos da Silva, de 18 anos, foram presos no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, município vizinho ao Crato.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motivação do crime está relacionada ao envolvimento da vítima com um grupo criminoso rival ao dos assassinos. O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Crato também apreendeu a faca que teria sido usada no crime.



Cícero Jefferson e Raisha Bruna foram presos ainda em situação de flagrante. Eles foram autuados pelos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos no crime.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tamyres era dada como desaparecida desde sexta-feira, 27. O assassinato dela chegou a ser filmado pelos criminosos. As imagens mostram a vítima cercada por várias pessoas e sendo violentamente agredida. Um dos homens aparece esfaqueando a vítima na região da cabeça.



Sobre o assunto Em dois anos, 53,2 milhões em bens de criminosos são confiscados no Ceará

Quadrilha composta por 17 PMs prestava apoio a traficantes, diz Ministério Público

Enfrentamento a facções e integração das polícias são prioridades no Ceará, afirma Elmano

Tags