CE: Moradores entram com ação popular contra prefeitura para desativação de lixão

Lixão a céu aberto tem trazido problemas para comunidades em Crateús, conforme população. Prefeitura da cidade informou que busca minimizar os impactos Crédito: Divulgação

Moradores de Cratéus entraram com uma ação popular contra a prefeitura da cidade, nessa segunda-feira, 25, solicitando a desativação de um "lixão a céu aberto" que, desde 2009, estaria trazendo problemas ambientais e afetando a saúde de comunidades próximas. A gestão municipal garante que questão será resolvida com a construção, ainda em outubro próximo, de uma central para receber os resíduos. Populares deram entrada no instrumento constitucional por meio do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA). De acordo com informações trazidas no documento, a prefeitura estaria destinando resíduos sólidos urbanos de forma "totalmente inadequada, despejando, por anos a fio, todo o 'lixo' coletado no referido Município e Distritos, em local impróprio". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Moradores também apontam o descarte de lixo hospitalar e resíduos da construção civil no local, frisando que lixão funciona sem licenciamento ambiental e coleta seletiva. Além disso, mais de 70 famílias estariam trabalhando na área "em situação degradante", sem fazer uso de equipamentos de proteção individual.

"A gente tem tentado, de todas as formas, e não temos êxito. A gente tem sofrido bastante", desabafa a professora, que foi uma das moradoras a assinar a ação popular. Com o documento, ela diz ter "fé" de que as coisas vão melhorar e que o desejo da comunidade, de voltar a ter qualidade de vida, será realizado. Escritório acionou entes públicos Além das reuniões, as comunidades já realizaram paralisação e cobraram a prefeitura para que fosse realizada uma coleta seletiva. No entanto, de acordo com Núbia, a gestão municipal chega a levar equipamentos ao local, como tratores, mas a ação dura pouco tempo. Adilson José Paulo Barbosa, advogado do Frei Tito, escritório que acompanha o caso, destaca que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) já multou a prefeitura e cobrou do município a criação de um aterro sanitário na região.