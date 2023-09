Paulista teria recebido R$ 1.500 para transportar cocaína embrulhada em papel de presente até o Ceará

O paulista preso em flagrante nessa segunda-feira, 26, com nove quilos de cocaína embalados em papel de presente, teria recebido R$ 1.500 para fazer o transporte da droga avaliada em mais de R$ 1,6 milhão, de São Paulo ao Ceará. A informação é do advogado Iury Ribeiro, que faz a defesa do acusado, identificado como Robson da Silva Tinoco. A prisão do homem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A droga e o homem foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro do Norte, onde o acusado foi autuado por tráfico de drogas.

Conforme o advogado, Robson passou por audiência de custódia e foi pedida a liberdade provisória dele, no entanto, a Justiça decretou a prisão preventiva.