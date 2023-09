CE: Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa neste sábado

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a ação, que busca ampliar os indicadores de imunização e diminuir os riscos de reintrodução de doenças já controladas ou eliminadas, ocorrerá em todo o Ceará e mais de 2.500 salas de vacinação estarão ativas no território estadual.

A campanha tem como objetivo avaliar o cartão de vacinação e imunizar cerca de 2 milhões de pessoas no Estado. No total, 17 tipos de vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde e salas de vacinação, como BCG, Hepatite A, Hepatite B, Vacina Oral Poliomielite (VOP), Meningocócica C (conjugada), Febre amarela, Tríplice viral e HPV quadrivalente.

A vacina para a Covid-19 também será ofertada nos locais para crianças a partir de seis meses de idade. A Secretaria recomenda à população que confira a faixa etária adequada para cada dose do esquema vacinal.

Segundo a Sesa, o Ceará conta com resultados superiores a 80% de cobertura vacinal em alguns imunizantes. Porém, ainda é necessário alcançar metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para eliminação e controle das doenças, com 90% do público-alvo vacinado para BCG e rotavírus e 95% para as outras vacinas.

A sala de vacinação do Vapt-Vupt do Antônio Bezerra, localizado em Fortaleza, é um dos locais que promoverá a iniciativa. A ação terá início às 8 horas e vai até às 16h30min. Além do equipamento, postos de todo o Estado deverão aderir à campanha, que ocorrerá até o dia 14 de outubro.

Multivacinação no Ceará: confira as vacinas disponibilizadas

Até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade

BCG



Poliomielite inativada (VIP)



Poliomielite oral (VOP)



Pneumocócica 10 valente (conjugada)



Meningocócica C (conjugada)



Hepatite A



Tetraviral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela - SCRV)



Rotavírus (1ª dose até 3 meses e 15 dias e a 2ª dose até 7 meses e 29 dias)



Hepatite B



Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola - SCR)



Febre Amarela



Covid-19

Até 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade

Penta (DTP/Hib/HB)



DTP (Difteria, tétano e coqueluche)



Hepatite B



Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola - SCR)



Febre amarela



Covid-19

A partir de 7 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade



Hepatite B



Febre Amarela



dT (Difteria e tétano)



Tríplice viral



Covid-19

9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade



HPV

11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade