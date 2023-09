Municípios registram interesse em retomar 82% das obras do MEC que estão paradas no Ceará

Índice de obras paradas ligadas ao Governo Federal subiu de 248 para 251 após análise do Simec Crédito: Divulgação/ Governo Federal

O Ceará teve 82% de adesão ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Das 251 obras do Ministério da Educação (MEC) que estão paralisadas no Estado, 205 tiveram registro de interesse de conclusão por meio da política, que deve ampliar as vagas na rede de ensino público cearense. Prazo para municípios aderirem a proposta se encerrou no último dia 10. Há cerca de um mês a Unidade Federativa registrava 248 obras ligadas ao Governo Federal que se encontravam paradas. De acordo com informações do MEC, índice subiu para 251 após uma análise realizada por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Gestores municipais foram os responsáveis por manifestar interesse em aderir a política, que propõe encaminhar os recursos necessários para dar continuidade a melhoria dos equipamentos. O município que mais registrou percentual de solicitações de retomadas foi Icó, distante a 300,40 km de Fortaleza.