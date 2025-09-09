Homem é preso com 7 kg de drogas e documentos falsos em Fortaleza

Suspeito de 30 anos já tinha passagens pela polícia e foi capturado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza

A captura ocorreu no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza , durante operação conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade ligada ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Um homem de 30 anos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e roubo foi preso nessa segunda-feira, 8, pela Polícia Civil do Ceará. Ele estava com 7kg de drogas, entre maconha e cocaína.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem já possuía antecedentes por posse irregular de arma de fogo, resistência e reincidência em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Contra ele, também havia mandados de prisão preventiva em aberto.

Durante a abordagem, realizada em via pública nas proximidades de sua residência, os policiais apreenderam cerca de sete quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de joias, balança de precisão, três aparelhos celulares e dois veículos. Além disso, o suspeito ainda tentou se identificar com documento falso.

Após a ação, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso, além de ter cumpridos os mandados judiciais pendentes. Ele permanece à disposição da Justiça.

