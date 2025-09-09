Homem é preso por agredir e manter o próprio pai em cárcere privado em Acopiara

O suspeito já tinha antecedentes criminais. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa, tortura e cárcere privado no contexto da violência doméstica

Leia também | Criminosos filmam invasão em casa no Bom Jardim; um homem foi morto

Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira, 8, na zona rural de Acopiara , a 350,93 km de Fortaleza , após agredir o próprio pai e mantê-lo impedido de sair de casa. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Guarda Civil Municipal de Acopiara.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, um homem de 51 anos, apresentava um ferimento na cabeça provocado pelo filho. Além da agressão, o suspeito teria restringido a liberdade do pai, impedindo-o de buscar atendimento médico e de sair da residência.

Durante as diligências, equipes da Delegacia Municipal de Acopiara e da Guarda Civil localizaram e prenderam o agressor. Segundo a polícia, ele já possuía antecedentes por lesão corporal dolosa.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, tortura e sequestro e cárcere privado no contexto da violência doméstica e familiar. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado a uma unidade do sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

