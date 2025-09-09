Número de prisões e apreensões por envolvimento com grupos criminosos cresce 61% no CE

Número de prisões e apreensões por envolvimento com grupos criminosos cresce 61% no CEEstado registrou 1.418 capturas do tipo entre janeiro e agosto deste ano de 2025, contra 878 identificadas no mesmo período do ano passado
Entre janeiro e agosto deste ano de 2025, o Ceará registrou 1.418 prisões e apreensões por envolvimento com grupos criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número é 61,5% maior em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado, 878.
De acordo com dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada a pasta estadual, dentro do intervalo de tempo que foi analisado houve 23.188 capturas em flagrante ou por mandado no Estado, correspondentes a diversos tipos de crimes.
Considerando todas as capturas realizadas no Ceará entre os oito primeiros meses de 2025, houve um aumento de 14,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 20.201 prisões e apreensões.
Das capturas de suspeitos por integrar grupos criminosos, 447 foram realizadas em Fortaleza. Entre janeiro e agosto de 2024 esse mesmo índice na Capital foi de 222, o que mostra um aumento de 101,4%.
Na Região Metropolitana, esse mesmo indicador teve um aumento de 54%, com 533 registros em 2025 contra 346 ocorrências no ano passado. Disparo também foi observado nas demais regiões.
No Interior Norte, por exemplo, o aumento foi de 44%, com 265 capturas neste ano contra 184 entre janeiro e agosto do ano passado. No Interior Sul, o aumento foi de 37,6%, com 172 prisões ou apreensões no período contra 125 no recorte de 2024.
Capturas por homicídios e roubos também tiveram aumento
De acordo com Roberto Sá, titular da SSPDS, em declaração enviada pela assessoria, no mês de agosto recente foram realizadas mais de três mil prisões, com mais de 100 detenções diárias por envolvimento em crimes ou atos infracionais.
"É uma determinação do Governo do Ceará e executada por nós, das Forças da Segurança Pública do Estado, enfrentar esses grupos criminosos para combater a violência”, destaca o secretário.
Das capturas feitas entre janeiro e agosto de 2025 no Estado, 1.929 foram de suspeitos de homicídio. No mesmo período de 2024, índice foi de 1.441, um aumento de 33,9%.
Já em relação a prisões e apreensões por roubo, foram realizadas 2.783 ações do tipo nos oito primeiros meses de 2025 no Ceará, número é 0,8% maior ao identificado em 2024, de 2.761.
