Número de prisões e apreensões por envolvimento com grupos criminosos cresce 61% no CE

Imagem meramente ilustrativa. Homem foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Fortaleza / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Entre janeiro e agosto deste ano de 2025, o Ceará registrou 1.418 prisões e apreensões por envolvimento com grupos criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número é 61,5% maior em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado, 878. Leia também: Criminosos filmam invasão em casa no Bom Jardim; um homem foi morto

De acordo com dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada a pasta estadual, dentro do intervalo de tempo que foi analisado houve 23.188 capturas em flagrante ou por mandado no Estado, correspondentes a diversos tipos de crimes. Considerando todas as capturas realizadas no Ceará entre os oito primeiros meses de 2025, houve um aumento de 14,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 20.201 prisões e apreensões. Das capturas de suspeitos por integrar grupos criminosos, 447 foram realizadas em Fortaleza. Entre janeiro e agosto de 2024 esse mesmo índice na Capital foi de 222, o que mostra um aumento de 101,4%. Na Região Metropolitana, esse mesmo indicador teve um aumento de 54%, com 533 registros em 2025 contra 346 ocorrências no ano passado. Disparo também foi observado nas demais regiões.