PM é preso suspeito de atirar contra o rosto da companheira dentro de reserva indígena em Caucaia

A vítima de 26 anos de idade foi atingida por dois tiros no rosto

O caso apontado como tentativa de feminicídio aconteceu nesta segunda-feira, 18.

O soldado Marcos Vinicius Oliveira da Silva foi preso em flagrante suspeito de atirar contra o rosto da própria companheira, de 26 anos de idade. O crime aconteceu na rua Massaranduba, na reserva indígena de Anaces, em Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme o relato de testemunhas, o policial militar chegou em casa e houve uma discussão entre ele e a companheira. Em seguida as testemunhas escutaram dois tiros. A mulher foi socorrida em um automóvel da Funai ao Hospital Municipal de Caucaia.

Conforme O POVO apurou, ao ser conduzido à delegacia o policial teria dado versão de tentativa de suicídio por parte da companheira, no entanto a autoridade policial entendeu que o caso é uma tentativa de feminicídio.

Suspeito foi preso ao chegar no hospital onde a vítima recebia atendimento

O soldado chegou ao hospital em seguida e foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia e a arma foi apreendida.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.