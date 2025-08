Suspeito de fornecer drogas colombianas para facções no CE é preso em Caucaia

Homem é apontado como um dos chefes do comércio de drogas no Ceará; entorpecentes seriam comercializados em Fortaleza e municípios do litoral

/ Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem de 36 anos foi preso durante a quarta-feira passada, 30, suspeito de receber entorpecentes de origem colombiana e repassá-los para grupos criminosos no Ceará. A captura foi realizada em Caucaia , município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde funcionava o laboratório em que as drogas eram armazenadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a droga fabricada no laboratório era encaminhada para Fortaleza e municípios do litoral cearense. Durante a operação foram apreendidos drogas, celulares, computadores e outros eletrônicos que passarão por perícia, além de uma pistola calibre nove milímetros e munições.

Na residência do alvo, também foram recolhidos materiais de luz e ventilação, que eram usados para simular uma “estufa” no cultivo de cannabis. Parte da droga encontrada no laboratório já estava embalada, de acordo com a PC-CE.

A companheira dele, de 29 anos, também foi presa. Ambos foram encaminhados para o 2º Distrito Policial de Caucaia, onde foram autuados e colocados à disposição da Justiça.