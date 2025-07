"Chama a polícia, bonita", diz motorista após atropelar e arrastar cachorro até a morte, em Caucaia

Crime ambiental é registrado contra cachorro nessa quarta-feira, 16, em Caucaia / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

"Nossa visita no local era no intuito de salvar o animal, mas, infelizmente, já encontrava-se em óbito", lamentou Márcio Sousa, presidente da SPA. Equipe voluntária foi ao local acompanhada por Isa Lima, do abrigo Anjo de Quatro Patas. De acordo com os relatos locais, o ato teria sido cometido de forma proposital. Segundo Isa, o abrigo foi chamado para socorrer o animal, porque mesmo tendo sido arrastado, ainda estava com vida. No entanto, ao chegar no endereço, o corpo já estava num terreno baldio colocado pela vizinhança.

"A gente não consegue entender o que leva a pessoa a agir tão covardemente com um ser tão frágil", reflete. Para ela, as leis de crimes ambientais poderiam ser mais severas. Dessa forma, sugere que pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderiam ser descontados ou uma multa ser convertida em ração para ajudar os abrigos nesses casos. Em cinco anos, Ceará registra mais de seis mil crimes contra meio ambiente e povos tradicionais; LEIA



"Acho que deveria ter mais conscientização por parte do Estado e município em um trabalho educativo por condutores de veículos. Conforme relatos da população, atropelam de forma proposital e não prestam socorro aos animais", denuncia Márcio.