Após perder o movimento das patas, carneiro Frederico ganha cadeira de rodas

A história de Frederico, que mora no Conjunto Metropolitano, em Caucaia , junto com o seu cuidador, conhecido como Seu Zé, tem chamado atenção nas redes sociais.

O carneiro Frederico, que ficou paraplégico após ser atacado por um cachorro, ganhou uma nova cadeira de rodas , adaptada especialmente para suas necessidades. Além da perda dos movimentos das patas traseiras e do irmão, que faleceu durante o ataque, o animal também precisa conviver com a cegueira.

Após o ataque, o cuidador acolheu o animal e improvisou uma cadeira de rodas artesanal. O equipamento foi construído com materiais simples, como canos de PVC. Por conta da cegueira e da paraplegia, o animal passou a depender dos cuidados de Seu Zé.

O vídeo do animal caminhando pelas ruas com a engenhoca circulou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o filhote de carneiro caminhando ao lado de seu cuidador, com auxílio da cadeira.

No sábado, 5, o deputado federal Célio Studart (PSD), conhecido por atuar em pautas ligadas à causa animal, publicou um vídeo nas redes sociais informando que doou uma cadeira de rodas mais moderna, adaptada às necessidades de Frederico. Além da cadeira, a família também recebeu alimentos e insumos para o cuidado do animal.