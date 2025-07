Cinco pessoas são presas em operação que mira grupo criminoso na Caucaia

Cinco pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 15, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). As capturas aconteceram por meio da operação “Tropa do Empresário”, que mira um grupo criminoso que atua no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A investigação revelou também que a organização faz parte de um esquema criminoso com atuação nos estados do Ceará, Piauí, São Paulo, Paraná e Goiás. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e um flagrante.