Cearense compartilha vaquinha para realizar sonho de mestrado nos EUA

Neto Soul foi aprovado no mestrado da University of Tennessee, Knoxville, nos Estados Unidos / Crédito: Arquivo Pessoal/Neto Soul

Aos 23 anos, o artista Neto Soul vive o prelúdio de um sonho: recém-formado em Comunicação - Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Ceará (UFC), foi aprovado no mestrado da University of Tennessee, Knoxville, nos Estados Unidos. Mas, para alcançar a vida acadêmica no exterior, ainda precisa levantar R$ 27 mil. A bolsa de estudos do cearense cobre todas as taxas da universidade e 80% da quantia estimada em despesas gerais. Para completar os outros 20% até o dia 30 de julho, o cearense decidiu organizar uma campanha de arrecadação virtual (vaquinha).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De um assentamento do MST no interior do Ceará ao mestrado nos EUA | VEJA ENTREVISTA O publicitário, que também é egresso da Escola Estadual de Educação Profissional Professor Antonio Valmir da Silva, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), confessa que o desejo por uma experiência internacional vem desde o Ensino Médio. “Eu tinha cogitado uma graduação, só que era uma realidade tão distante”, confessa. “Eu me sentia até ridículo às vezes, de cogitar uma graduação no exterior, tendo todas as dificuldades. Mas cheguei a pesquisar, e foi um dos primeiros contatos que tive com o EducationUSA”. A descoberta do programa, ainda no período escolar, proporcionaria uma conexão anos depois: a rede global de centros de orientação para estudantes estrangeiros foi responsável por auxiliar Neto em sua jornada até o mestrado. A ação faz parte do Departamento de Estado norte-americano.

Mestrado nos EUA: a emoção da mãe com a aprovação; vídeo

As lembranças universitárias do cearense estão ligadas, em sua maioria, ao lockdown durante a pandemia de Covid-19. São descrições de uma dupla jornada - de um lado, o trabalho para ajudar a família, do outro, as aulas virtuais assistidas no ônibus de volta para casa. Na multidão de lembranças, uma pessoa é figura recorrente: Lúcia de Sousa, 65. É falando sobre a mãe que a voz embarga e as palavras tomam um ritmo mais cadenciado, como se ela estivesse ali, materializada na ligação com a repórter. “Minha mãe sempre foi a maior… Desculpa se eu ficar emocionado, mas minha mãe sempre foi a maior incentivadora do meu percurso, sabe? Ela às vezes acreditava mais em mim do que eu mesmo”, reflete.

É talvez pensando nos esforços acadêmicos do filho que Lúcia não contém as lágrimas quando Neto avisa, gravando a reação materna, sobre a bolsa de estudos e o mestrado nos Estados Unidos. Antes da experiência com uma universidade norte-americana, Neto foi o vencedor de uma competição cultural organizada pelo Consulado Francês em Recife, intitulada "Concours Francophonie Solidaire". O prêmio? Uma imersão cultural em Rouen, na França. “Eu pintei um quadro, chamado ‘Babel’, apoiado no mito bíblico da criação das línguas, que por meio da Torre de Babel, as línguas foram criadas para confundir os homens”, explica. “Só que faço um contraponto, pintando que, na verdade, as línguas foram criadas para aproximar as pessoas”.

Mestrado nos EUA: caminho para a bolsa de estudos

A aprovação no mestrado de Belas Artes (MFA - Studio Art) da Universidade de Tennessee veio como resultado de uma preparação intensa. Neto explica que conciliou o trabalho com as atividades necessárias para o Opportunity Funds Program, responsável por auxiliá-lo na seleção da bolsa de estudos. “Eu assisti caladinho as palestras, trouxe os papeizinhos para casa e fui atrás de ver o processo seletivo que eles pediam e passei na primeira fase, que foi um formulário para entender o meu perfil”, indica. A segunda e terceira fases também trouxeram a sua aprovação. Contudo, quando estava prestes a entrar para a quarta etapa, percebeu que não havia se classificado - “Eu lembro que quando eu vi esse resultado, deu um amargo na boca, do tipo: ‘cara, será que é isso mesmo?’”.