Projeto de lei propõe que defensorias públicas defendam animais vítimas de maus-tratos

Segundo a equipe de Studart, há precedentes para tal interpretação no texto constitucional, com decisões do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça estaduais, que “têm consolidado a legitimidade e a independência das Defensorias Públicas para atuar neste papel abrangente” , informou a equipe.

Segundo o texto, o modelo atual apresenta limitações na proteção dos animais, especialmente no que diz respeito à responsabilização por maus-tratos. O uso exclusivo do sistema penal, segundo a justificativa, tem se mostrado insuficiente diante das penas reduzidas e da lentidão dos processos, com isso, os autores do projeto sustentam que a atuação da Defensoria poderia suprir essas lacunas.



Além disso, o projeto indica que a ausência de uma instituição com legitimidade para representar diretamente os animais pode comprometer a efetividade das normas já previstas na Constituição e em legislações infraconstitucionais. A Defensoria Pública, com estrutura e atribuições definidas, seria um caminho possível para dar andamento às ações em defesa dos animais.