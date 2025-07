Conselho da Beira Mar se reúne com poder público para discutir desenvolvimento local

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-07-2025: Reunião do Conselho da Beira Mar, com presença de trabalhadores da orla e representantes da gestão municipal e estadual. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Conselho da Beira Mar — entidade que reúne associações de ambulantes, feirantes, permissionários, trabalhadores informais e vendedores da orla — se reuniu com representantes da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Ceará para ouvir as demandas dos trabalhadores e pensar estratégias para fortalecimento local na alta temporada. Encontro foi na tarde desta terça-feira, 1º de julho. Estiveram presentes o secretário George Lima, da Secretaria Executiva Regional II, Eudes Bringel e Gabriel Rochinha, representando o Estado e o vereador Gabriel Aguiar, além do presidente da Feirinha da Beira Mar, Alex Aquino, a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra e o presidente do Conselho da Beira Mar, Lailtinho Brega.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o presidente do Conselho da Beira Mar, o intuito é trabalhar junto à quem faz a orla acontecer todos os dias. “Nós queremos reunir todo mundo para que, junto com o poder público, possamos de mãos dadas dar o melhor para Fortaleza. Queremos tornar nossa Beira Mar mais atrativa, mostrar o nosso poderio econômico”, explica. Leia também | Parceria entre UFC e prefeitura prevê mapear e recuperar áreas verdes

Uma das demandas solicitadas é a ampliação da acessibilidade para Pessoas com Deficiência. Representando a Confederação Brasileira de Va’a — que cuida do esporte com canoa havaiana — Kaline Macedo, a demanda por acessibilidade por lá é antiga e precisa ser pautada não só pelos atletas, mas por todos. “Nós temos muitos atletas PCD’s no Va’a e é necessário que tenhamos rampas de acesso, tapetes para facilitar a locomoção na praia justamente para que eles consigam praticar com mais humanidade e dignidade o esporte. Isso não é só pela canoagem, mas por todos os esportes náuticos”, disse.

Sob a mediação do presidente do Conselho da Beira Mar, as demandas foram apresentadas aos representantes, que se mostraram abertos a levar as demandas aos chefes do executivo estadual e municipal e firmaram um compromisso de dialogar com a população. Uma delas foi a instalação de calhas na área da feirinha da Beira Mar para melhorar o atendimento aos clientes em período de chuvas já que, segundo os próprios comerciantes, o período chuvoso impossibilita que os boxes fiquem abertos. Angelica Vasconcelos, que trabalha com a comercialização de castanhas, diz que quando chove é necessário que os portões sejam fechados imediatamente para evitar prejuízos. “O principal problema na feirinha é a falta das calhas. A gente tem muito prejuízo quando chove porque até com um sereno a gente precisa fechar para não perder material”, relatou.