Chuva invade casas no Iparana, em Caucaia; moradores reclamam de infraestrutura precária

Moradores da rua Santo Onofre, no bairro Iparana, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), tiveram dificuldade para entrar e sair de casa nesta quarta-feira, 29. A via alagou e a água da chuva chegou a invadir algumas casas. Segundo eles, a situação vem se repetindo neste período chuvoso.

Em vídeos do local, é possível ver carros desistindo de passar, pessoas com dificuldade de atravessar a rua e motociclistas se arriscando para seguir destino. A taxista Elane Santana, 35, moradora da via, desistiu de sair de casa para realizar as corridas programadas. “Não pude sair porque estava ilhada. Se a água entra no motor do meu carro, o prejuízo seria maior”, afirma.

