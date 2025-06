Caucaia: parte de teto de escola desativada desaba nesta quarta-feira, 18; veja vídeo

Escola em tempo integral com centro educacional especializado para crianças neurodivergentes será construído no antigo Colégio Luzardo Viana depois do incidente. Não houve feridos

Para isso, uma intervenção emergencial na estrutura iniciou-se nesta quarta.

A informação é de que, imediatamente após o ocorrido, a gestão mobilizou uma equipe técnica para o local. A vistoria foi conduzida por gestores da SME, engenheiros da pasta, além de agentes da Defesa Civil e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte (SPT).

De acordo com os técnicos, a área histórica do prédio não sofreu danos.

Entre as ações emergenciais adotadas, a prefeitura interditou o fluxo de veículos e pedestres no entorno do imóvel, com apoio da AMT. A SPT iniciou a demolição do muro lateral do prédio, com o objetivo de evitar novos incidentes.