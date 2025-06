Suspeito de 19 anos é preso por exploração sexual de crianças e adolescentes em Caucaia

Captura aconteceu nessa terça-feira, 17, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na região. Com ele, foi localizado um celular com material pornográfico envolvendo menores de idade

Conforme a Polícia Civil, os agentes realizaram diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Um suspeito de 19 anos foi preso em flagrante por crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 17. A captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na região.

No local alvo dos mandados, foi localizado material pornográfico envolvendo menores de idade no celular do suspeito. Foram apreendidos também aparelhos eletrônicos.

A ação foi efetuada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia e pelo Núcleo de Operações do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV). O suspeito foi conduzido pelos agentes para a Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia.

Na unidade, uma ordem judicial foi cumprida e o suspeito foi autuado por aquisição, posse ou armazenamento de material que contenha cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes, crimes que previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele foi colocado à disposição da Justiça.