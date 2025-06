Caucaia: menino é baleado por outra criança, que manuseava arma de policial

Uma criança de 12 anos, neto de um subtenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), foi baleada na cabeça por outra criança, que manuseava a arma do agente de segurança. A ocorrência foi registrada na noite da última sexta-feira, 13, no bairro Arianópolis, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

O POVO apurou que as duas crianças estavam na casa do policial, que havia deixado a arma dentro do próprio carro. Ele relatou ter ouvido um barulho e, quando chegou ao quintal para saber o que havia acontecido, o neto dele já estava caído no chão.