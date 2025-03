Suspeitos da morte de motorista e passageiro no Icaraí são presos pela Polícia Civil

Dois homens de 22 e 19 anos de idade foram presos nesta quarta-feira, 26, suspeitos de envolvimento em um duplo-homicídio que vitimou um motorista e o passageiro, no Icaraí, em Caucaia. O crime aconteceu na segunda-feira, 26, e as duas pessoas morreram no local. A informação das prisões é da Polícia Civil do Ceará.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Inteligência, identificou dois suspeitos da ação criminosa. As prisões em flagrante aconteceram em Caucaia e Cascavel. Durante a ação policial também houve apreensão de drogas.