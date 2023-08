Espigões de Caucaia, entregues há 10 meses, aumentam circulação na orla

Situação dos espigões do Icaraí. Crédito: FÁBIO LIMA

Dez meses após serem entregues, os três espigões da orla de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), mostram papel central no aumento da circulação de pessoas na área. Comerciantes e frequentadores avaliam de forma positiva a implantação dos equipamentos, que visam conter o avanço do mar sobre a faixa de areia. A Prefeitura de Caucaia afirma que está procurando captar recursos para a construção de outros oito espigões. A promessa é entregar, ao todo, 11 equipamento até o fim da gestão municipal atual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As estruturas são resultado da parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Governo do Estado. O início das obras foi em abril do ano passado. O primeiro equipamento foi entregue em agosto e o mais recente, em outubro de 2022, seis meses antes do previsto.

Roseli Braz Amorim, dona da barraca Brisa da Praia, conta que observou aumento de frequentadores na orla e na faixa de areia, tanto da população de Caucaia quanto de turistas. “De 2007 para cá, a gente vem sofrendo com a degradação (da faixa de areia). Tudo deteriorando e perdendo valor”, diz a comerciante, que trabalha há 22 anos na região. Ela relata que o mês de julho foi “maravilhoso” para o comércio. “Falta entrar em execução esse projeto para fazer a urbanização, fazer os nossos quiosques para a gente trabalhar e melhorar mais ainda. Tendo os espigões, com a urbanização da avenida Litorânea, fica tudo 100%”, espera. Silvia Maria da Silva, proprietária da Barraca da Naja, concorda que os últimos meses foram melhores. “Pra mim, foi uma melhoria muito boa. Antigamente, a gente não tinha mais venda. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. A gente ficou sem renda. Teve barraqueiro que praticamente passou necessidade”, lembra. A Prefeitura de Caucaia avalia que a implantação surtiu efeitos maiores do que os previstos, “uma vez que o formato de serpente das estruturas proporcionou uma engorda natural da faixa de praia, preservando as áreas propícias à prática de surfe”. A gestão também cita o impacto no mercado imobiliário da região. “Antes da construção, existia um abandono e êxodo da região, com muitos imóveis à venda por valores abaixo do mercado”. O maior impacto das estruturas foram nas praias mais a leste do litoral de Caucaia — algumas das historicamente mais degradas, como Pacheco, Icaraí e Tabuba. “Atualmente, se observa uma expressiva diminuição nas ofertas imobiliárias, contrapondo-se a uma crescente procura, retratando um aumento na credibilidade da estabilidade das edificações ali construídas, que anteriormente estavam ameaçadas pelo avanço do mar”, acrescenta.

Nataniele Freitas de Alencar, 37, corre todos os dias pela manhã na praia. "Essa parte ficou boa depois das construções. No fim de semana, fica bem movimentado", compartilha. Para a empresária, que mora no Icaraí, é importante que as melhorias "cheguem mais próximo da beira mar, o acabamento melhor, faixa para caminhar, correr". Orla de Caucaia: avenida Litorânea será revitalizada Na região da avenida Litorânea, no Icaraí, chama atenção o asfalto deteriorado próximo ao terceiro espigão. Questionada sobre o problema, a Prefeitura respondeu que, além do desgaste provocado pelo avanço do mar, “para a construção das estruturas de contenção marinha, foi necessário o tráfego constante de caçambas de pelo menos 18 toneladas em toda a avenida Litorânea, o que veio a fragilizar um trecho de asfalto antigo”. O período de chuvas também foi citado com um fator que contribuiu para a deterioração do asfalto. “Vale salientar que a urbanização da avenida Litorânea já está prevista, assim como a recomposição de todo o pavimento asfáltico”, acrescentou a gestão, em nota.