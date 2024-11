Corpo amarrado e decapitado é encontrado na Praia do Icaraí, em Caucaia

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. Polícia Civil investiga o caso. Foi o segundo corpo degolado encontrado no litoral de Caucaia em três meses

O corpo de uma pessoa de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado na noite do último sábado, 2, na faixa de areia da Praia do Icaraí, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Imagens feitas no local do achado mostram que a vítima foi decapitada e que tinha mãos e pés amarrados por uma corda.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do homicídio havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 22º Distrito Policial investiga o caso.



Outros casos

O caso desse sábado ocorre quase três meses após um corpo também degolado ser encontrado em uma outra praia de Caucaia, a Praia do Cumbuco, distante 8,6 quilômetros do Icaraí. Em julho de 2023, um outro corpo foi encontrado boiando no mar da Praia do Icaraí.