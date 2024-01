Além de Icapuí, outras praias do Ceará têm erosão costeira

De acordo com o professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Daniel Rodrigues, algumas praias do Estado têm problemas de erosão costeira documentados, como o município de Caucaia , nas praias de Icaraí e Tabuba. Outros pontos em que o fenômeno pode ser registrado são a Praia de Jericoacoara e de Morro Branco .

A Prefeitura do município de Icapuí , localizado a 205 quilômetros de Fortaleza , anunciou, no ultimo dia 18, a construção de um espigão para conter o avanço do mar na Praia da Peroba. Apesar de ser um dos principais pontos em que a erosão costeira está presente, o estado do Ceará tem outras praias na mesma situação.

“A erosão costeira é um processo natural e pode também ser antrópico. As atividades humanas aceleram esses processos relacionados aos sedimentos. Se a praia tem uma tendência à erosão costeira e pessoas começam a ocupar e usar o solo naquela região, pode causar uma aceleração do processo de erosão”, explicou.

O doutor em Oceanografia pela Universidade de São Paulo e professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará, Paulo Sousa, explica que a zona costeira é um sistema caracterizado pela entrada e saída de sedimentos , que pode ocorrer de forma natural ou por fatores externos.

“As duas regiões de mais destaque ao longo dos últimos anos são, principalmente, a região do Icaraí, no município de Caucaia, e Icapuí. Às vezes, as causas são bem mais claras em Caucaia, mas em outros casos é um pouco menos compreendida. Claro que necessita de mais estudos locais, mas são regiões que têm apresentado vocação à erosão costeira por diferentes causas”, disse o docente.

O professor da Universidade Estadual do Ceará e pesquisador associado ao projeto Cientista Chefe Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (Sema), Davis Pereira, explica que, geralmente, as areias são transportadas a partir das bacias hidrográficas e os rios “jogam” essa areia na zona costeira, fazendo com que as praias cresçam. Se esses sedimentos não chegarem, o espaço passa a ser ocupado pelo mar.

“O Ceará é um estado que tem problemas de abastecimento hídrico. Para atenuar esse problema, foram construídos diversos reservatórios no interior. Esses reservatórios barram nossos rios para acumular água, e essa água é utilizada para abastecimento. Contudo, elas barram também as areias que deveriam caminhar até a zona costeira e chegar às nossas praias do nível do mar”, destacou.

Impactos da erosão costeira



Além dos prejuízos, como o avanço do mar em casas, pousadas e hotéis, a erosão costeira pode causar modificações na fauna e flora e mudanças no comportamento e na cultura local.