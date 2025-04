Ministério Público requer que amiga de vítima de latrocínio no Cumbuco seja investigada pelo crime

Reviravolta no caso acontece oito meses após o crime, com base no depoimento da filha da vítima. Suspeita, de acordo com o MPCE, teria contribuído para a execução

Uma manifestação do Ministério Público do Ceará (MPCE) publicada no dia 2 de abril pede para que uma amiga da turista Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, 46, vítima de latrocínio em uma pousada no Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), seja investigada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) suspeita de envolvimento no crime.

O caso também é investigado pela tentativa de assassinato do namorado da vítima, o britânico Philip Donald Eric Gray, 38, que estava com a turista de Macapá no estabelecimento na hora da ocorrência.