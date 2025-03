MP denuncia homem que mordeu queixo, lábios e nariz de mulher após ela rir dele em Fortaleza

Um homem de 40 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) após atacar a companheira com mordidas no queixo, lábios e nariz.

As agressões aconteceram no dia 4 de março, durante o Carnaval. A motivação seria porque a mulher, de 28 anos, riu do homem após ele sofrer uma queda dentro da residência do casal no bairro Vila Velha, em Fortaleza.