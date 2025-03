Dois suspeitos de incendiar empresa de internet em Caucaia são denunciados pelo MP

EMPRESA foi alvo de incêndio na madrugada de ontem, 17 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Dois homens foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), nessa sexta-feira, 28, suspeitos de participarem de um ataque a uma empresa de internet em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 17 de março. O local foi incendiado e teve portas de vidro quebradas e demais danos estruturais. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Conforme a denúncia do MP, os investigados, identificados como Gustavo Cavalcante dos Santos e Gabriel Vasconcelos do Nascimento, incendiaram e direcionaram ataques ao funcionamento da provedora de internet identificada com Giga+, “atos que causaram interrupção e dificuldade de restabelecimento da tecnologia de transmissão de dados”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A denúncia ainda revelou que Gustavo atuou diretamente no incêndio à loja, ao lado de mais quatro pessoas ainda não identificadas. Já a função de Gabriel, foi de atuar como “olheiro”, sendo responsável pelo monitoramento da região e facilitando a execução dos crimes e a fuga dos envolvidos.

Pelo menos seis pessoas são suspeitas de envolvimento nos ataques à empresa em Caucaia. Fora os denunciados, quatro ainda não foram identificados nas investigações da Polícia Civil. A Alloha Fibra, empresa que controla a Giga+, lamentou o ataque, na época, e disse estar oferecendo apoio "irrestrito" às Forças de Segurança do Estado. "A empresa esclarece que não houve feridos, está monitorando a situação para assegurar a integridade de seus colaboradores e a continuidade dos serviços, que já foram restabelecidos no local".