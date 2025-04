Caucaia tem situação de emergência por chuvas reconhecida pelo Governo Federal

Caucaia tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal / Crédito: FÁBIO LIMA

O município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. O município sofreu danos após chuvas intensas, deixando comunidades desabrigadas e ruas afetadas. A portaria que reconhece a emergência foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 26 de março pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Os municípios de Capistrano e Russas também estão em situação de emergência nacional após chuvas fortes e vendaval. Outros 30 têm reconhecimento por estiagem ou seca. Além deles, Aquiraz, Várzea Alegre, Ibiapina e Irauçuba solicitaram o reconhecimento à Defesa Civil Nacional. Os municípios também tiveram prejuízos após chuvas fortes. Penaforte, no Cariri, sofreu alagamentos na zona rural após chuvas Crédito: Defesa Civil do Ceará/Divulgação

A Prefeitura de Caucaia afirma que "tem adotado todas as providências necessárias para garantir recursos federais com a maior celeridade possível e implementar ações de enfrentamento aos impactos das chuvas" após reconhecimento da emergência pelo Ministério. Ações de resposta ao desastre da Prefeitura de Caucaia Segundo a gestão municipal, as famílias do Conjunto Metropolitano que ficaram desalojadas e desabrigadas no início do mês de março foram temporariamente abrigadas na Escola Municipal Antônio Miranda de Melo, receberam acompanhamento socioassistencial e de saúde. Com o escoamento das águas na região, todas retornaram às suas casas. "A Defesa Civil de Caucaia segue monitorando as áreas de risco para garantir as devidas orientações e o pronto acompanhamento das famílias", informa.

Segundo a Prefeitura do município, "a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) está elaborando um plano de trabalho com base nos relatórios de impacto das chuvas, visando a recuperação das áreas atingidas". Além disso, "a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está preparando um projeto para a aquisição de cestas básicas, bem como de materiais e insumos de assistência social". A nota informa ainda que a Secretaria Municipal do Patrimônio e de Transporte, assim como o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac), "estão atuando para captar recursos e fortalecer as ações de limpeza urbana e desobstrução de recursos hídricos, canais e bueiros".

O Municipio dispõe de um comitê emergencial para alimentar em tempo real o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), através da Defesa Civil. Penaforte pede ajuda do Governo do Estado após alagamento de áreas rurais Penaforte, no extremo Sul do Ceará, registrou alagamentos em áreas rurais nos últimos dias de março. As chuvas fortes fizeram açudes transbordarem e algumas comunidades ficaram ilhadas. Conforme nota publicada pela Prefeitura no Instagram, o município pediu apoio imediato da Defesa Civil do Ceará para minimizar os impactos e iniciar trabalhos de recuperação das áreas afetadas.