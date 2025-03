Chuvas no Ceará: Cemaden emite alerta de inundação e deslizamentos no Estado

As chuvas no Estado devem permanecer nos próximos dias e Defesa Civil orienta que população evite áreas alagadas

Um aviso emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), alertou para o risco de alagamentos , inundações e deslizamentos de terra moderado no estado do Ceará, neste domingo, 2.

A previsão dos riscos hidrológicos e geológicos moderados são para toda a faixa litorânea do Estado. Além do Ceará, o cenário poderá se repetir nos estados do Maranhão e Piauí.

Na faixa litorânea, a dificuldade de escoamento poderá ocorrer em pelo menos um município da região pela previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de acumulados significativos, além de marés altas.

Em meio aos riscos naturais, a Defesa Civil do Estado do Ceará comunicou a necessidade de cuidado por parte da população. É necessário evitar atravessar enxurradas e áreas alagadas.

Além disso, o risco de novas precipitações no domingo, 2, eleva a probabilidade de deslizamentos de terra induzidos, com necessidade de cuidado nas encostas urbanizadas.

Foto: Reprodução - Cemaden Previsão de Risco Geológico

Chuvas no Ceará: previsão e orientações

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a região noroeste do Estado poderá enfrentar chuvas intensas durante a tarde e a noite de domingo. Até agora, 144 cidades tiveram um período carnavalesco marcado pelas chuvas, com máximas expressivas em Maranguape (147 mm) e Ararendá (120 mm).

A previsão da Funceme é de chuvas em todas as Macrorregiões do Ceará nos próximos dois dias. Com isso, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta: evitar transitar ou sair de casa por ruas alagadas ou inundadas; ficar atento a rachaduras ou possíveis deslizamentos e buscar ajuda em caso de identificação desses cenários.