Caucaia fará desinfecção de escolas municipais nesta sexta-feira, 6, em razão do aumento de Covid-19

A rede municipal de Educação de Caucaia, distante 16 km de Fortaleza, decidiu adotar medidas preventivas em razão do "aumento significativo dos casos de Covid-19 no município, principalmente, no ambiente escolar". Nesta sexta-feira, 6, haverá uma limpeza e desinfecção das escolas, principalmente, nas que apresentam maior número de casos positivos. As aulas retornam normalmente na próxima segunda-feira, 9, segundo a Prefeitura.

O município informou que "foi formulada uma portaria para caso houvesse a necessidade de suspensão temporária das aulas". "Porém, a portaria não chegou a ser publicada em Diário Oficial. Por tanto, não há validade ou oficialização da medida", acrescentou a gestão municipal.