Covid-19: Fortaleza amplia locais de vacinação para crianças de até 4 anos e grupos prioritários

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30min em seis postos de saúde. Aos finais de semana, em duas unidades de referência, nos postos Pio XII, no São João do Tauapé, e Mattos Dourado, no Edson Queiroz, das 8 às 16h30min.

*Aplicadas dentro do calendário de rotina, independente de estarem ou não dentro do grupo prioritário.

Para ambos os casos, é necessário levar documentos de identidade com foto. Pessoas dos grupos prioritários devem levar laudos médicos ou receituário médico que apontem as comorbidades ou comprovantes das atividades profissionais previstas.

Reforço dos grupos prioritários

As pessoas do grupo prioritário (idosos, gestantes, puérperas e imunocomprometidos) devem tomar duas doses ao ano da nova vacina, independente do número de doses já recebidas. No caso dos demais grupos prioritários, a orientação é receber uma dose anual.

Pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário e nunca se vacinaram devem tomar o novo imunizante, bastando uma dose para a proteção.

Covid-19: Fortaleza concentra 54% dos casos registrados no Ceará

Fortaleza concentra 54% dos casos de Covid-19 registrados no Ceará. O Estado teve 599 confirmações de Covid-19 na semana epidemiológica (SE) 47, de 17 a 23 de novembro. Sendo 302 na Capital. No período, a positividade dos exames chegou a 27,8%.