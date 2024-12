Com alta de covid-19 no Ceará, veja qual protocolo seguir hoje

Na última semana, a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) publicou recomendações aos serviços de saúde para evitar aumento da infecção nas unidades de saúde . As medidas também podem ser adotadas pela população para evitar o aumento da transmissão da doença.

O Ceará tem registrado um aumento de casos de covid-19 desde o último mês de novembro. Entre os dias 22 e 28 desse mesmo mês, Fortaleza registrou taxa de positividade de 42,7% dos exames RT-PCR, com 592 amostras analisadas na rede pública de saúde.

Ao notar algum sintoma gripal, como coriza, coceira no nariz, tosse e dor de garganta, procure orientação médica , de acordo com indicação da Sesa.

Em caso de teste positivo, o indicado é permanecer em isolamento por cinco dias, contando a partir do primeiro dia de sintomas.

Após o quinto dia, quem continua com sintomas deve manter o isolamento até o sétimo dia. Se persistirem os sintomas, deve continuar até o 10º dia. Caso o paciente não tenha sintomas a partir do 7º dia, pode sair do isolamento.

