Policial militar é vítima de roubo em Caucaia e fere dupla durante ação

Um policial militar foi vítima de roubo e feriu dois suspeitos, ambos adolescentes, durante a ação. O caso foi registrado por volta das 22 horas do domingo, 1º, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As informações são da Polícia Militar do Ceará.

De acordo com a corporação, uma equipe do 12º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência no bairro Parque Potira. A equipe policial encontrou os dois adolescentes baleados próximos à motocicleta.