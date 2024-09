1ª Copa Quilombola de Futebol do Ceará abre programação em Caucaia

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-09-2024: Primeira Copa Estadual Quilombola de Futebol do Ceará. A partida contou com a presença da Secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, torcedores e lideranças das comunidades quilombolas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS